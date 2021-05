Digitale Zusammenkunft : Bundestagswahl: CDU Wülfrath trifft ihren Kandidaten

Wülfrath Der Wahlkampf wird wegen Corona schwierig und die Grünen sind die neuen Herausforderer. Die CDU will wieder das Direktmandat erzielen.

Auch wenn die heiße Phase des Straßenwahlkampfes erst Mitte August beginnt, gab es bereits jetzt viele organisatorische Dinge zu besprechen, informiert die Partei. Denn die Corona-Pandemie stelle auch die Wahlkampfplanung vor Herausforderungen: Wie kommt man mit Bürgern in diesen Zeiten am Besten in Kontakt? Auf welchem Wege erreichen die eigenen Botschaften und Ziele die Menschen? Fragen, die noch nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden konnten, denn wie sich das Infektionsgeschehen und die damit einhergehenden Maßnahmen entwickeln, sei nur schwer vorhersehbar. Einen Vorteil habe die CDU vor Ort, meint Andreas Seidler, Vorsitzender des Stadtverbandes der Christdemokraten: Mit Peter Beyer gebe es einen erfahrenen Kandidaten, der seit 2009 mehr als einmal bewiesen habe, dass er sich für seine Heimat erfolgreich in Berlin einsetze. Er sei eine starke Persönlichkeit mit großer Bodenhaftung. Als Transatlantikbeauftragter der Bundesregierung habe er im Kontakt mit der neuen US-Regierung wichtige internationale Aufgaben wahrgenommen. Der bevorstehende Wahlkampf werde anders als je zu vor, unterstrich Peter Beyer, denn die CDU erlebe eine historische Situation: „Wir haben eine Kanzlerin, mit der wir aber nicht erneut antreten werden. Hinzu komme die Corona-Pandemie.“ Es gelte, diese nicht nur zu meistern, sondern nach ihrer Überwindung auch die Folgen abzufedern. Deutschland brauche ein Update, um die zwanziger Jahre erfolgreich zu bestehen, meint Beyer. Nur so sichere man Wohlstand, Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit.