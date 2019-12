Grüne fordern : Baupläne des Hospitals sind Thema im Kempener Stadtrat

Ins Dachgeschoss des C-Traktes soll demnächst eine große orthopädische Praxis. Dafür müssen neue Parkplätze angelegt werden. Foto: Marc Schütz

Kempen Die Kempener Grünen haben einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Sie drängen auf einen sofortigen Baustopp und schlagen die Planung eines Parkhauses vor.

In der aktuellen Diskussion um den Bau von 16 neuen Parkplätzen am Kempener Krankenhaus haben die Grünen jetzt einen Dringlichkeitsantrag für die Sitzung des Stadtrates am kommenden Dienstag, 17. Dezember, eingebracht. Sie fordern darin einen unverzüglichen Baustopp und ein Aussetzen des geplanten Flächentauschs zwischen der Stadt Kempen und dem Betreiber des Hospitals zum Heiligen Geist, der Artemed-Gruppe.

Die Grünen beziehen sich in dem vom Fraktionsvorsitzenden Joachim Straeten unterzeichneten Antrag auf ein Schreiben des Planungsamtes der Stadt Kempen vom 9. Dezember. Demnach sollen die für das Bauvorhaben notwendigen Stellplätze im Rahmen eines Flächentauschs mit der Stadt Kempen sichergestellt werden. Außerdem sei auch ein neuer Gebäudetrakt auf der Westseite des Krankenhauses geplant. Auch hier müssten nach Ansicht der Grünen zusätzliche Parkplätze vom Hospital bereitgestellt werden. Neben einer unverhältnismäßigen Flächenversiegelung sei auch mit „einer mehr als fragwürdigen Verkehrsführung“ zu rechnen, so Grünen-Sprecher Straeten. Wie die Bürgerinitiative „Fahrradstadt Kempen“ sprechen sich die Grünen für den Bau eines Parkhauses aus.

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den bereits laufenden Ausbau des Dachgeschosses des so genannten C-Traktes des Hospitals, der in den 1990er-Jahren entlang der Von-Broichhausen-Allee für die damals neue Abteilung Frührehabilitation gebaut wurde. Das Dachgeschoss war bislang eine Reservefläche. Die Etage wurde nun an eine große orthopädische Praxis vermietet und wird derzeit umgebaut.

Für die Praxis müssen 16 zusätzliche Parkplätze vor dem Haus gebaut werden. Und dafür benötigt das Hospital Flächen der Stadt an der Allee. Die Parkbuchten sollen nach Angaben von Hospital-Geschäftsführer Thomas Paßers analog zu den Stellplätzen am benachbarten neuen Ärztehaus gebaut werden. Das Krankenhaus wartet derzeit auf die Baugenehmigung. Baubeginn soll Anfang 2020 sein. Zu Plänen bezüglich eines neuen Westtraktes, der den Bereich des ehemaligen Cafés einbezieht, will sich Artemed derzeit nicht konkret äußern. Sie seien noch nicht spruchreif, so Paßers.