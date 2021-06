Weitere Läufer willkommen : Lauftreff Kempen dreht 23 Runden um den Kempener Innenring

Kempen Weil viele Langstreckenläufe in diesem Jahr corona-bedingt abgesagt wurden, hat sich die Gruppe ihren eigenen Lauf zusammengestellt. Mitstreiter sind erwünscht.

Sie kommen erschöpft ins Ziel gelaufen. Vier der insgesamt 15 Läuferinnen und Läufer vom Lauftreff Kempen haben sogar einen Marathon hinter sich gebracht. „Die Idee ist bei einem Kaffee entstanden, weil alle Läufe wegen Corona ausgefallen sind“, sagt Martin Hensel, der den Lauf mit organisiert hat. Und so wartet an der Kempener Burg in den frühen Morgenstunden eine Laufgruppe, die 23 Runden um den Innenring laufen möchte, was einer Marathonstrecke von 42,195 Kilometern entspricht.