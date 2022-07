Sport in Dormagen : FC Straberg organisiert tierisch sportlichen 6-Pfoten-Lauf

Sport in Dormagen

Stephan Scharfenberg ist der Ansprechpartner für den 6-Pfoten-Lauf in Straberg. Auch er ist mit seinem Hund sportlich unterwegs. Foto: FC Straberg

Straberg Bald wird es tierisch sportlich im Walddorf Straberg, denn am 3. September findet zum aller ersten Mal der sogenannte 6-Pfoten-Lauf statt.

Eigentlich war dieses Event bereits im Jahr 2020 vorgesehen, ist dann jedoch, wie so viele Veranstaltungen, ebenfalls der Pandemie zum Opfer gefallen. Die Verantwortlichen des FC Straberg verloren diese Idee der sportlichen Aktivität von Mensch und Hund jedoch nie aus den Augen.

Nun kann es losgehen: Starten soll der Lauf am Sportplatz des FC Straberg am Mühlenbuschweg. Insgesamt fünf Kilometer über „hundefreundliche“ Wald- und Feldwege soll er gehen. Gestartet wird im zweier Team bestehend aus Mensch und Hund. Die Läuferinnen und Läufer starten um 10.30 Uhr, die Walkerinnen und Walker folgen eine halbe Stunde Später um 11 Uhr. Die Idee des 6-Pfoten-Laufes ist, dass Zwei- und Vierbeiner im Team laufen. „Man könnte auch sagen vier Pfoten und zwei Laufschuhe, aber sechs Pfoten zeigt mehr den Teamcharakter zwischen Mensch und Hund auf“, erklärt Berthold Mertes, Geschäftsführer des FC Straberg. „Es ist egal, wie groß der Hund ist oder um welche Rasse es sich handelt. Genauso ist es vollkommen egal, ob die Teilnehmenden Leistungssportler oder einfach nur Hundehalter sind. Es geht darum, sich aktiv mit dem Hund zu beschäftigen und Spaß an gemeinsamen Unternehmung und Bewegung zu haben.“