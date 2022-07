FitNeuss : Firmenlauf mit Unterhaltungsprogramm im Rennbahnpark

Trommeln für den Firmenlauf am 6. September (v.l.): Ralf Niedermeier, Bürgermeister Reiner Breuer, Simon Kohler und Christian Pullen. Archiv-Foto: woi Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Nach einer coronabedingten Pause startet im September der nächste FitNeuss Firmenlauf. Start und Ziel ist im Rennbahnpark, dort gibt es auch für Nicht-Läufer ein Programm.

Raus aus dem Büro, rein in die Laufschuhe: Nach einer coronabedingten Pause startet im September der nächste FitNeuss Firmenlauf – es ist eine Neuauflage des ehemaligen „Firmenpuls“. Neben dem neuen Namen gibt es weitere Entwicklungen: die Sportevent-Agentur n plus sport GmbH übernimmt die Organisation und zum ersten Mal startet und endet der fünf Kilometer lange Lauf im Neusser Rennbahnpark.

Auch Nicht-Läufern wird dort an jenem Tag, genauer gesagt am Dienstag, 6. September, 17 Uhr, einiges geboten: Mehrere DJs legen auf, es gibt Live-Musik und Stadionsprecher André Scheidt moderiert das Ereignis.

Wer an dem Lauf teilnehmen möchte, kann sich online anmelden. Die Teilnahmegebühr pro Läufer beträgt 19 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Anmeldeschluss ist am Montag, 22. August. In den Startgebühren enthalten sind dabei unter anderem eine personalisierte Startnummer, ein Couponheft mit Rabatten und eine Finisher-Medaille sowie die Teilnahmeurkunde. Teilnehmende Unternehmen können zusätzlich eine Standfläche mit Zelt buchen, um den eigenen Mitarbeiter einen zentralen Treffpunkt anzubieten. Auch Cateringbons für die Verpflegung des Teams können erworben werden.