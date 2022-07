Ab Samstag in Dormagen : Aus der „Schockstarre“ rein ins Zonser Schützenfest

Zons Nach drei Jahren als Königspaar: Am Samstag starten endlich vier Tage Schützenfest und damit die schönste Zeit für das Königspaar Siegfried und Regine Prause.

Zwei Jahre mussten die Zonser ohne Schützenfest auskommen. „Die Zeit der ,Schockstarre‘ durch die Corona-Pandemie ist vorbei“, gibt Harald Rasselnberg, Vorsitzender der St. Hubertus-Schützengesellschaft, als Motto aus. Am Samstag geht die viertägige Feier endlich los. Auch für das Schützenkönigspaar Siegfried I. Prause und Ehefrau Regine. So groß auch die Freude 2019 war, als der Vogel von der Stange fiel, so sehr folgten dem Fassungslosigkeit, Schock, Wut und Ärger über ausbleibende Feste und die fehlende Gemeinschaft. Ein Trost: Es gab gleichwohl viele schöne Begegnungen und Wertschätzung, die das Königspaar erlebt haben.

Auch wenn es keine Parade, keinen Festumzug gab, so wurde dem Königspaar im Oktober etwas Besonderes „serviert“: „der wohl stimmungsvollsten Zapfenstreich, den Zons je gesehen hat“, so Rasselnberg. „Der wird in der Zonser Schützengeschichte wohl einmalig bleiben.“ Jetzt geht aber der Blick nach vorne: Los geht es am Samstag um 15.30 Uhr mit der Eröffnung per Fassanstich durch den Schirmherr, Norbert Kruchen, Brudermeister der St. Sebastianer in Gohr. Ab 20.30 Uhr setzt sich dann der Fackelzug in Bewegung, der mit dem großen Zapfenstreich am Schweinebrunnen seinen Abschluss findet.