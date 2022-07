Auszeichnung durch Landrat : „Mr. SC Leichlingen“ erhält goldene Ehrennadel

Leichlingen Der Jugendwart im Fußballverein SC Leichlingen setzt sich seit vielen Jahren für die Nachwuchskicker ein und vermittelt Respekt, Toleranz und Gemeinschaftsgefühl.

Mike Budde hat die Ehrennadel in Gold des Rheinisch-Bergischen Kreises für sein jahrelanges Engagement im Fußballverein Sport-Club (SC) Leichlingen erhalten. „Ihr Einsatz für den lokalen Fußball kennt keine Grenzen, und mit Ihrem selbstlosen Tun sind Sie Vorbild für viele Menschen in Leichlingen. Das gilt es heute zu würdigen und auszuzeichnen“, betonte Landrat Stephan Santelmann bei der Übergabe im Bürgerhaus. Außerdem hob er hervor: „Mike Budde hat sich im besonderen Maße in der Jugendförderung im Sport verdient gemacht. Er ist seit 2002 im SC Leichlingen aktiv. Dort trainiert er verschiedene Jugendmannschaften und engagiert sich in vielen weiteren Bereichen des Vereins.“ Selbst war er lange in den Seniorenmannschaften am Ball aktiv. „Derzeit gibt es wohl kaum einen Spieler, der nicht mal von Mike Budde trainiert oder in einem Spiel gecoacht wurde“, hieß es seitens des SC Leichlingen. „Ohne die Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit von Menschen wie Mike Budde wäre die Jugendarbeit und das Vereinsleben im Fußball nicht zu denken“, lobte SC-Vorsitzender David Blaskowitz. „Wir alle haben ihm viel zu verdanken – ob auf oder neben dem Platz, auf Mike Budde ist in jeder Situation Verlass.“