Programm in Dormagen : Theatersommer in Knechtsteden setzt auf Spaß mit Niveau

Kabarettistin Dagmar Schönleber setzt in Knechtsteden auf „Respekt“. Foto: Ralf Bauer

Knechtsteden Theater- und Comedy-Spaß mit Niveau – das ist die Maxime des Knechtstedener Theatersommers. Die beliebte Programmreihe startet am 22. Juli und wartet mit fünf Abendvorstellungen sowie einem Theaterstück für Kinder auf. Schauplatz aller Veranstaltungen ist die Theaterscheune, in der am Freitag, 22. Juli, um 20 Uhr erstmals Jens Heinrich Claassen gastiert.

Der auch aus dem TV bekannte Komiker nimmt sein Publikum mit viel Humor und Musik mit auf eine Reise in den Kampf gegen aufkeimende Torschlusspanik. „Ohne Liebe rostet nichts“ heißt sein Programm.

„Respekt“ fordert Dagmar Schönleber in ihrem gleichnamigen Programm am Samstag, 23. Juli, um 20 Uhr. Die auch aus dem Schlachtplatten-Ensemble bekannte Kabarettistin zeigt, dass die beste Aussicht nicht von der Wetterlage abhängt, sondern von einem klaren Kopf. In einer Zeit, in der Trolle realer und die Politiker ungeheuerlicher werden, blickt sie auf die Zukunft des Miteinanders im Durcheinander. Schönleber kündigt einen vergnüglichen Abend zwischen Anstand und Aufstand, Etikette und Ekstase, Knigge und Knast an.

Das heimische Galerietheater steckt derzeit in der heißen Phase der Vorbereitungen für seine nächste Premiere. Die feiert das ambitionierte Ensemble um Regisseur Stefan Filipiak am Freitag, 29. Juli, um 20 Uhr mit der himmlischen Komödie „Wer glaubt schon an Engel?“. Im Mittelpunkt steht eine clevere und rüstige Dame, die sich mit Witz und Tricks gegen den Einzug in die Senioren-Residenz wehrt.

Einen Tag später, am 30. Juli, haucht Comedian Michael Steinke den 1970er-Jahren neues Leben ein. Mit „Brause, Sex & Discofox“ begibt er sich auf eine Spurensuche, die bei den Mittvierzigern und Plus im Publikum längst verdrängte Erinnerungen zurückbringt und für die Jüngeren vielleicht die Erklärung liefert, warum ihre Eltern so wurden, wie sie sind.

„Nicht weniger als ein Spektakel“ verspricht Quichotte für Samstag, 6. August, um 20 Uhr. Der Kölner ist Dichter, Rapper und Stand-up-Künstler. Spielerisch verschmilzt er klassische Stand-up-Comedy mit schrägen Gedichten, Kurzgeschichten und urbanen Rhythmen. Für Familien mit Kindern ab vier Jahren ist das Figurentheater-Stück „Bahn frei für Knut“ am Sonntag, 7. August, um 15 Uhr in der Theaterscheune.

Karten sind online über die Webseite und in der City-Buchhandlung an der Kölner Straße 58 in Dormagen für 16 Euro pro Vorstellung (Kindertheater ab 6 Euro) erhältlich. Weitere Informationen erteilt das Kulturbüro-Team telefonisch unter 02133 257 338.

(NGZ)