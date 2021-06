Erinnerung an Nazi-Opfer bewahren : Stolpersteine für Opfer aus Kempen

Kempen Stolpersteine erinnern an die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung. Künstler Gunter Demnig hat weitere 14 Steine in Kempen verlegt.

Künstler Gunter Demnig hat am Donnerstag in Kempen 14 Stolpersteine zum Gedenken an Opfer nationalsozialistischer Verfolgung verlegt. An der Hülser Straße und der Vorster Straße ließ er die Steine, auf deren Messingoberfläche die Namen der Opfer verzeichnet sind, mit der Unterstützung des Kempener Bauhofs ins Pflaster ein.

„Ein Mensch ist vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, zitiert Demnig den Talmud. Dieses Zitat griff Ute Gremmel-Geuchen, Sprecherin der Initiative Projekt Stolpersteine, in ihrer Ansprache auf, um an die Menschen zu erinnern, die Mitbürger, die zunächst ein unbeschwertes Leben in Kempen führten, bis die Nationalsozialisten an die Macht kamen und sie von da an entrechteten, demütigten, verfolgten, ermordeten. Gremmel-Geuchen betonte, wie wichtig die Erinnerung auch heute sei: „2020 hat es so viele judenfeindliche Angriffe in Deutschland gegeben wie nie zuvor seit Beginn der Zählung 2001.“ Auch in Kempen gebe es Vorfälle. Gremmel-Geuchen verwies auf die Montagsdemonstrationen, Hakenkreuz-Schmierereien auf der Gedenkplatte für die frühere Synagoge an der Umstraße. Mit den Steinen wolle man in Kempen „ein Zeichen für Toleranz und Frieden, gegen Antirassismus und Gewalt“ setzen. Schüler der weiterführenden Schulen legten auf den Stolpersteinen Rosen nieder, das Vokalensemble Kempen interpretierte Lieder, die auf alttestamentlichen Texten basieren und der Sehnsucht nach Frieden Ausdruck verleihen sollten.