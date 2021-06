Stadtmanagement in Willich : Pop-up-Store für das Hinzen-Haus

Willich Das denkmalgeschützte Hinzen-Haus stand lange leer. Mit einem modernen Konzept kehrt nun neues Leben ein: Existenzgründer können sich dort präsentieren, auch Ausstellungen sind geplant.

Die Stadt Willich ist der neue Mieter des unter Denkmalschutz stehenden Hinzen-Hauses und hat dort eine Dependance für das Stadtmanagement eingerichtet. Als Ansprechpartner für Händler, aber auch Vereine, Künstler, Schulen und Interessensgruppen, die die Innenstadt beleben möchten, steht das Stadtmanagement-Team für Ideen, Wünsche und Anregungen zur Verfügung. Wer das Stadtmanagement der Stadt Willich aufsuchen möchte, muss also nicht mehr unbedingt ins technische Rathaus nach Neersen fahren. Jeweils dienstags und donnerstags wird ab sofort ein Teammitglied im Hinzen-Haus, das direkt neben der Kirche St. Katharina am Willicher Markt liegt, zu finden sein. „Wir wollen näher dran sein und neue Wege gehen“, sagt Marc-Thorben Bühring vom Stadtmanagement.

Existenzgründer , die Interesse an einem Pop-up-Store haben, können sich an das Stadtmanagement der Stadt Willich wenden. Marc-Thorben Bühring, Telefon 02156 949337, E-Mail [email protected] und Ursula Manske, Telefon 02156/949295, E-Mail [email protected]

In der Praxis kann es so aussehen: Ein Jungunternehmen mietet für ein Nutzungsentgelt von 120 Euro pro Monat inklusive der Nebenkosten die Fläche im Hinzen-Haus von der Stadt an. Die maximale Mietdauer beträgt zwei Monate. In dieser Zeit erhält der Existenzgründer die Gelegenheit, sein Unternehmen vorzustellen und bekannt zu machen. „Wir helfen nach dieser Zeit, um geeignete Anschlussräumlichkeiten zu finden“, sagt Bühring. Die temporäre Nutzung steht aber auch Vereinen zur Verfügung, wenn sie zum Beispiel aufgrund eines Jubiläums oder einer bestimmten Aktion Präsentationsfläche benötigen. Das Obergeschoss nutzt die Stadt Willich für Infoveranstaltungen, Workshops oder Schulungen von kleinen Gruppen.