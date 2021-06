Klimaschutz in Grefrath : Hübecker fordert: „Jeder muss sich am Klimaschutz beteiligen“

Hübecker fordert: „Jeder muss sich am Klimaschutz beteiligen“

Klimaschutz in Grefrath

Grefrath Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität tagte zum ersten Mal überhaupt, blieb aber ohne konkreten Beschluss. Ein Lenkungskreis soll Klimaschutzziele festlegen.

Am Montag traf sich zum ersten Mal in der Geschichte Grefraths der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität. Konkrete Beschlüsse wurden nicht gefasst, die Fraktionen verstanden die eingereichten Anträge eher als Beratungsgrundlage und loteten aus, wie viel Substanz in den Anträgen steckt. Dennoch war die Zeit nicht verloren. Immerhin wurden Positionen deutlich und Rahmen abgesteckt.