Kürbisfest : Im Kendeldorf wird der Herbst begrüßt

St. Hubert Mit dem Kürbisfest läuteten Kaufmannschaft und örtliche Vereine in St. Hubert den Herbst ein. Die Bäcker-Innung richtete diesmal die beliebte Brotprüfung im Kendeldorf aus. Viele Geschäfte hatten am Sonntag geöffnet.

Den Kürbis assoziiert man mit dem Herbst. Am Wochenende war in St. Hubert wieder Kürbisfest, aber das Wetter war eindeutig mehr sommerlich als herbstlich. Das gefiel den Besuchern, sie kamen in Scharen und konnten sogar ihre Urlaubsbräune auffrischen. Man genoss den Sonntag in dem Wissen, dass es mindestens ein halbes Jahr dauern dürfte, bis es wieder so warm ist.