Handball-Nordrheinliga der Frauen : Turnerschaft startet erneut furios

Bonn Den Handballerinnen gelingt in der Nordrheinliga ein überraschender 22:19-Sieg beim Top-Favorit Bonn.

(mcp) Erste Spieltage nutzen die Nordrheinliga-Frauen der Turnerschaft St. Tönis mit Vorliebe für ein wenig Spektakel und positive Schlagzeilen. Nachdem die Mannschaft von Trainerin Miriam Heinecke im Vorjahr furios die Zähler beim TuS Treudeutsch Lank eroberte, setzte sie diesmal bei der Saisoneröffnung noch einen drauf. Gegen den Drittliga-Absteiger und Top-Aufstiegsfavoriten TSV Bonn rrh. erwischte die Turnerschaft einen Traumstart in die neue Spielzeit. Für den überraschenden 22:19 (11:8)-Auswärtssieg benötigten die St. Töniserinnen nicht einmal ihr gesamtes Personal. Ohne Nicole Hölters, Lena Schleupen, Anna Greverath und Sandra Ewert nahmen die Gäste die schwere Aufgabe in Angriff und überzeugten von der ersten Sekunde an. Vor allem in der Deckung lieferte die Turnerschaft ihr Meisterstück ab. Konzentriert, einsatzfreudig und mit einer gut aufgelegten Verena Borrmann im Tor stellten die Gäste den Favoriten vor große Probleme.