Erntedankfest : Zum Herbstanfang großer Bauernmarkt im Freilichtmuseum

Großes Besucher-Interesse herrschte am Sonntag am Bauernmarkt auf dem weitläufigen Gelände des Grefrather Freilichtmuseums. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath Zum Erntedankfest mit Bauernmarkt hatte am Sonntag das Niederrheinische Freilichtmuseum eingeladen. Zu Beginn gab es einen Open-Air-Gottesdienst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Der lange Holzbalken mit den vier Riffeln, deren Metallzähne in die Höhe ranken, lässt so manchen Besucher stehen bleiben. „Wir trennen hier die Samenkapseln von den Flachsstengeln. Wer möchte, kann das gerne einmal probieren. Für fleißige Helfer gibt es auch im Anschluss einen Milchreis“, erklärt Lena Heermann und macht so Lust, an der Flachsgewinnung teilzunehmen. Besucher greifen zu den Flachsbündeln und ziehen diese durch die groben Kämme. Die auf den mit einer Plane ausgelegten Boden fallenden Samenkapseln werden aufgesammelt, wobei Lena Heermann erklärt, wie es mit ihnen und dem Flachs weitergeht.

Staunen ruft indes das Schlachtschiff von einem Rübenroder hervor. Rund 20 Meter lang, über vier Meter hoch und straßenbreit steht das 25 Tonnen schwere hochmoderne Gerät auf der Wiese vom Niederrheinischen Freilichtmuseum. Der Rheinische Rübenbauer-Verband stellt die Zuckerrübe in den Mittelpunkt, wobei Besucher die Feldfrucht auch probieren dürfen. Die Meinungen gehen dabei von „Kohlrabi-Konsistenz“ bis hin zu „Rote-Bete-Geschmack“ auseinander.

In der Kornbrennerei sind derweil die Lichter angegangen. Petra Eckers zeigt, wie man gut durch die dunkle Jahreszeit kommt. Ihre fröhlichen Lichterketten mit den unterschiedlichen Stoffaufdrucken vertreiben den Winterblues garantiert. Dazu kommen die Leuchtläufer für den Tisch, wobei hier Baumwollbälle auf Filz zu sehen sind. Pflegeleichte Vogelfutterhäuser aus Keramik sowie Meisenknödelhalterungen in Form von Regenschirmen, Glocken und Blumen hat Andrea Fischer mitgebracht. Kürbisse in Hülle und Fülle, Äpfel, Birnen, Pflaumen – alles, was der Herbst an Genüssen zu bieten hat, ist ebenfalls vertreten. In einen einzigen großen Bauernmarkt hat sich das Niederrheinische Freilichtmuseum verwandelt.

Mit dem traditionellen ökumenischen Erntedankgottesdienst unter freiem Himmel auf der großen Wiese vor der Dorenburg hat der Markt, den das Museum gemeinsam mit der Kreisbauernschaft, den Ortsbauernschaften, der Landwirtschaftskammer sowie den Rheinischen Landfrauen organisiert, begonnen. Dutzende von liebevoll gestalteten Ständen locken mit ihren landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkten. Besuchermengen pilgern über das ganze Gelände, bleiben stehen, gucken, informieren sich, probieren und staunen.