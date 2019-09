Feuerwehrübung in Grefrath : Wehrleute trainieren für den Ernstfall

Feuerwehrübung in Grefrath

Grefrath 59 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath waren am Freitagabend gemeinsam im Einsatz. Auf dem Gelände der Firma Polytex brannte ein Textillabor. Es handelte sich um eine Übung.

Blaulichter bestimmen das Szenario auf dem Firmengelände von Polytex und NTB. Von der Straße „An der Plüschweberei“ rücken die Fahrzeuge vom Löschzug Grefrath und der Löschgruppe Vinkrath an, und von der Nordseite öffnen sich die großen Tore des Betriebsgeländes für den Löschzug Oedt samt der Löschgruppe Mülhausen. Aus den Fenstern des Textillabors im ersten Obergeschoss des Fabrikgebäudes quillt weißer Rauch. Im dortigen Labor ist ein Brand ausgebrochen, der sich schnell ausbreitet. Dazu werden zwei Personen vermisst, wie die Löschzüge und -gruppen bei der Alarmierung um 19.30 Uhr erfahren haben.

Frauen und Männer ab 18 Jahren, die sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath interessieren, können per E-Mail (bewerbung@feuerwehr-grefrath.de) Kontakt aufnehmen.

CDU-Vorsitzender Maus will nicht Bürgermeister werden

Versammlung der CDU Grefrath : CDU-Vorsitzender Maus will nicht Bürgermeister werden

Feuerwehrleute aus Wegberg in der Grundausbildung

Lehrgang absolviert : Feuerwehrleute aus Wegberg in der Grundausbildung

Kurz und knapp verteilt Thönes indes die Aufgaben auf die Teams der einzelnen Fahrzeuge. „Wir haben hier eine 80er-Wasserleitung, und der Löschbrunnen auf dem Gelände kann ebenfalls genutzt werden“, informiert Oberbrandmeister Matthias Hoersen geleichzeitig die Kollegen, die für die Wasserversorgung zuständig sind. Zwar haben die Fahrzeuge auch mehrere tausend Liter Wasser an Bord, aber es wird mehr Wasser benötigt.

Der erste Atemschutztrupp vom Löschzug Grefrath, bestehend aus zwei Personen, ist derweil schon über die Außentreppe in das Gebäude vorgedrungen. Der zweite Atemschutztrupp macht sich startklar. Laura Heussen und Peter Beuerskens ziehen die Flammschutzhauben über den Kopf und legen die Atemmasken an. Die gelben Atemluftflaschen folgen. Jeder kontrolliert den anderen, ob die Luftzufuhr korrekt angeschlossen ist. Dann machen auch sie sich auf den Weg ins Gebäudeinnere.

Generatoren nehmen brummend ihre Arbeit auf und schieben mit der von ihnen erzeugten Energie die Lichtmaste an den verschiedenen Fahrzeugen in die Höhe. Es wird taghell. Feuerwehrleute rollen Haspeln mit Schläuchen über den Hof. Andere greifen zu den Schlauchtragkörben auf den Fahrzeugen. Über aufgestellte Steckleitern werden Schläuche ins Gebäude gezogen. Über allem thront der ausgefahrene Teleskopmast mit seinem Korb, der für weiteres Licht und die Brandbekämpfung von oben in den Einsatz geht.