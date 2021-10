50 Jahre Städtebauförderung : Kempen auf Platz sechs im Landeswettbewerb

Die Schulstraße in Kempen gehört zu den schönsten Straßen in der Altstadt. Foto: Bianca Treffer

Kempen Zum 50-jährigen Bestehen der Städtebauförderung startete die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Sommer eine Fotoaktion in den sozialen Medien. Jetzt stehen die Gewinner fest.

93 Städte und Gemeinden aus NRW nahmen am Wettbewerb teil, mehr als 36.800 Bürger gaben ihre Stimme ab. Kempen erhielt 1090 Stimmen. Der erste Platz geht an Recklinghausen (3739 Stimmen), der zweite an Wuppertal (2285), der dritte an Siegen (1574). Ein Sonderpreis geht an Espelkamp. Die vier Sieger-Kommunen dürfen sich über ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro freuen. Mit den zwölf bestplatzierten Bildbeiträgen soll ein Fotokalender für 2022 gestaltet werden.