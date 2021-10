Vier Infizierte in Krankenhäusern : 22 neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Symbolbild. Foto: dpa/Ole Spata

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Donnerstag 22 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten damit 142 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 38 in Willich, 15 in Kempen, sieben in Grefrath. In Tönisvorst gibt es aktuell einen Fall.

187 Personen sind als Kontaktpersonen derzeit in Quarantäne. Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – sinkt laut Robert-Koch-Institut (RKI) von 29,8 auf 28,1. Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt laut RKI aktuell bei 49,6.