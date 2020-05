Königshüttesee in Kempen : Behörden kontrollieren am Baggersee

An der Hülser Straße wurden am Himmelfahrtstag zahlreiche Autos von illegalen Badegästen des Königshüttesees abgeschleppt. Die Fahrzeughalter erhielten Verwarngelder und müssen die Abschleppkosten tragen. Foto: Stadt Kempen

Kempen Am Himmelfahrtstag zog es wieder zahlreiche Badegäste an den Königshüttesee in Kempen. In der Mittagszeit wurden sie von Ordnungsamt und Polizei auf dem Privatgelände kontrolliert. Es wurden Bußgelder verhängt und Autos abgeschleppt.

Mitglieder des Segel- und Surf-Clubs (SSC) Kempen, der den größeren Teil des ehemaligen Baggersees für den Wassersport gepachtet hat, konnten schon am Mittwochabend vom Vereinsgelände aus das verbotene Treiben beobachten. Das setzte sich am Feiertag fort. Zahlreiche illegale Badegäste bevölkerten das Gelände des Königshüttesees. Das Betreten ist verboten. Auch die Ankündigung verschärfte Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei hielt die Besucher nicht ab, auf dem Areal, das sich im Privatbesitz der Firma Klösters befindet, in größeren Gruppen Party zu machen.

Wie Stadtsprecher Christoph Dellmans am Freitag mitteilte, gab es am Himmelfahrtstag gegen Mittag eine Kontrollaktion des Ordnungsamtes, unterstützt von der Polizei. Obwohl vor geraumer Zeit entlang der Hülser Straße etliche Halteverbotsschilder aufgestellt wurden, um das Parken von illegalen Badegästen auf dem Grünstreifen der Bundesstraße 509 zu verhindern, störten sich offensichtlich viele Besucher des Baggersees nicht daran. In den Mittagsstunden stellten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes insgesamt zehn im absoluten Halteverbot geparkte Autos fest. „Die Fahrzeughalter hielten sich allesamt illegal am Baggersee auf“, berichtete Stadtsprecher Dellmans. Mit Unterstützung von Polizei und einem Abschleppunternehmen seien zunächst drei Fahrzeuge abgeschleppt worden. Die übrigen Fahrzeughalter kamen im Laufe der Kontrollaktion zu ihren Autos. Dennoch erhielten alle eine Verwarngeld wegen Parken im absoluten Halteverbot.

Info Kontrollen werden nach Stufenplan fortgesetzt Die Kontrolle am Himmelfahrtstag war keine Einmalaktion. Kreis Viersen, Stadt Kempen und Polizei haben mit ihrem Vierstufenplan weitere spontane Kontrollen bereits angekündigt. Je nach Wetterlage soll es Kontrollen mit mindestens 20 Beamten von Ordnungsamt und Polizei geben. Bei solchen Kontrollen werden die Zugänge bewacht, damit niemand das Gelände verlassen und sich der Strafe entziehen kann. Es drohen Bußgelder und Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs. Außerdem werden im Halteverbot geparkte Autos abgeschleppt.

Auf dem Gelände selbst trafen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes etwa 20 Personen an. Deren Personalien wurden aufgenommen. Sie erhielten zudem jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, weil sie sich verbotenerweise am Baggersee aufhielten und gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen hatten, teilte Stadtsprecher Dellmans weiter mit.

Die Kontrollaktion in der Mittagszeit war indes nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn am Nachmittag parkten wieder Autos verbotenerweise auf dem Grünstreifen am Königshüttesee. Zudem pilgerten vereinzelt Sonnenhungrige mit Badesachen zu Fuß oder mit dem Fahrrad von Kempen oder St. Hubert aus zum See.