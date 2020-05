Kempen : Targobank mit erfolgreicher Jahresbilanz für 2019

Die Targobank in Kempen kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Foto: dpa/Jens Kalaene

Kempen Die Targobank hat in Kempen im vergangenen Jahr knapp 30 Millionen Euro an Konsumentenkrediten bewilligt. Das Sparvolumen blieb stabil, Tages- und Festgelder stiegen. Besonders beliebt waren Sparpläne.

Angesichts der Corona-Krise ist es für die Targobank an der Engerstraße in Kempen hilfreich, dass das Geschäftsjahr 2019 überaus erfolgreich war. Insbesondere bei den Krediten verzeichnete das Geldinstitut deutliche Zuwächse. „Ende des Jahres waren knapp 30 Millionen Euro an Konsumenten verliehen. Das sind rund neun Prozent mehr als im Vorjahr“, sagt Filialleiter Andreas Busch. Die Nachfrage nach Finanzierungslösungen habe sich im abgelaufenen Geschäftsjahr weiterhin auf hohem Niveau bewegt.