Freilichtmuseum Grefrath : Im Zeichen von Flowerpower und Weltraumdesign

Grefrath Im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath wird am Sonntag, 24. Mai, ein neue Sonderausstellung zur Alltagskultur der 1960er- und 1970er-Jahre eröffnet. Die rund 500 Exponate stammen aus Privatbesitz.

(rei) Das Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath nimmt die Besucher ab Sonntag, 24. Mai, mit auf eine besondere Zeitreise. Bis zum 2. August sind in der Dorenburg rund 500 Exponate zu sehen, die Erinnerungen an das Lebensgefühl der 1960er- und 1970er-Jahre wecken sollen. Von Kleidung im Hippie-Look über die markante Prilblume bis zu bunten Plastikmöbeln geben die Ausstellungsstücke einen Eindruck von der damaligen Alltagskultur.

Nach der Devise „Pay what you want“ zahlen Museumsbesucher während der Corona-Pandemie nur so viel Eintritt, wie ihnen der Besuch wert ist. Dazu steht am Ausgang eine Box bereit, in die nach dem Museumsaufenthalt der selbstbestimmte Betrag gelegt werden kann. Außerdem erhalten derzeit maximal 100 Personen gleichzeitig Zutritt zum Museumsgelände. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.