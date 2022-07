Polizei sucht Zeugen : Unbekannte entsorgen illegal Motoröl im Gulli am Oranierring

Unbekannte entsorgen illegal Motoröl im Gulli am Oranierring

Krefeld Die Polizei in Krefeld ist auf der Suche nach zwei unbekannten Männern, die verdächtigt werden, illegal Motorenöl in einem Gulli entsorgt zu haben.

Am Samstag, 2. Juli, hatte gegen 7:30 Uhr eine Frau auf einem Parkplatz neben einer Tankstelle am Oranierring zwei Männer beobachtet, die an einem aufgebockten VW Golf arbeiteten. Als sie gegen 14 Uhr erneut auf den Parkplatz kam, befand sich eine Öllache um einen Gullideckel herum. Die Zeugin rief daraufhin die Polizei.