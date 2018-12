Kempen: Zum Stadtjubiläum erklingt die Kempener Altstadt

Kempen Mitte September 2019 soll das 725-jährige Bestehen der Thomasstadt mit einem zweitägigen Musikfest gefeiert werden.

Die Stadt Kempen feiert 2019 die 725. Wiederkehr ihrer Stadtwerdung. Dazu hatte der Kulturausschuss in seiner Novembersitzung bereits beschlossen, am Wochenende 14./15. September 2019 ein Musikfest auf verschiedenen Bühnen in der Altstadt zu feiern. Das Konzept ist angelehnt an das Fest „Klingende Altstadt“, das es 2017 zum 20-jährigen Bestehen des Vereins „Kempen Klassik“ gab. Außerdem soll es zum Stadtjubiläum am 3. November 2019 einen Festakt mit geladenen Gästen im „Rokokosaal“ des Kulturforums Franziskanerkloster geben. Nicht geben wird es dagegen einen verkaufsoffenen Sonntag am 15. September. Den hatte der Kempener Werbering beantragt. Der Antrag war aber von der Stadtverwaltung und auch vom Stadtrat in dessen jüngster Sitzung abgelehnt worden. Begründung: Ein verkaufsoffener Sonntag wäre einem Stadtjubiläumsfest mit umfangreichem Musikprogramm nicht angemessen. Nach Informationen unserer Zeitung soll der Werbering mit einem zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag in Kempen beim Niederrheinischen Radwandertag am 7. Juli 2019 „entschädigt“ werden. Dazu laufen aber noch Gespräche zwischen Stadt und Werbering.