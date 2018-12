Weihnachten 2018: Ohne Licht sieht das Auge nichts

KEMPEN Dank der Fortschritte in der Medizin können Sehstörungen in vielen Fällen behoben werden. Gespräch mit einer Augenärztin.

Die Medizinerin unterscheidet zwischen schleichenden und akuten Erkrankungen, die zum Verlust des Augenlichts führen können. „Sehr zügig muss etwa im Fall einer akuten Netzhautablösung oder bei einem Gefäßverschluss am Auge gehandelt werden. Beide werden als schmerzlose plötzlich eintretende Sehverschlechterung wahrgenommen“, erläutert die Medizinerin. Mindestens so dramatisch und mit heftigen Schmerzen verbunden sei das Glaukom, ein Anfall von Grünem Star. Der Grüne Star ist an sich eine schleichende Erkrankung, die zu einer zunehmenden Gesichtsfeldeinengung führt. Bei einem Glaukom-Anfall entsteht jedoch durch eine akute Abflussstörung im Auge ein stark erhöhter Augeninnendruck. „Da kann der Sehnerv innerhalb von Stunden so geschädigt sein, dass das Auge blind ist“, erläutert Eva Navarro. Und blind bleibt: „Das ist nicht reversibel“, fügt sie hinzu.

Doch die Medizin kann auch Augenlicht retten. Geradezu eine alltägliche Routineoperation ist heute der Einsatz einer Kunstlinse aus Acryl oder Silikon bei Grauem Star geworden. „Die Operation wird ambulant durchgeführt, wobei die reine OP-Zeit nur eine Viertelstunde beträgt“, erzählt die Ärztin. Mehr als 1000 Operationen dieser Art führt sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Holzwig jährlich Im Lukas-Krankenhaus in Neuss durch. Dabei handelt es sich – im Gegensatz zum gefährlichen Grünen Star – „nur“ um eine altersbedingte Trübung der Linse. „Das gehört zu dem Schönsten in meinem Beruf, wenn ich Jemanden mitteilen kann, dass seine Sehprobleme behandelt werden können“, sagt Eva Navarro. Der schnelle Erfolg bei der Linsenerneuerung sei „sehr befriedigend“. „Viele Menschen konnten sich nicht vorstellen, wieder so gut sehen zu können“, sagt sie. Andererseits sei auch insgesamt „die Erwartungshaltung der Patienten sehr gestiegen“. Ein weiteres erfolgreiches Behandlungsfeld bietet sich bei der so genannten „feuchten Makula-Degeneration“. Dabei handelt es sich um Alterungsprozesse der Netzhaut, die mithilfe von regelmäßigen Injektionen in das Auge deutlich verlangsamt werden können. Etwa 1000 solcher Injektionen führt die Ärztin jährlich im Krankenhaus durch. Aber das Licht spielt auch bei der augenärztlichen Arbeit selbst eine entscheidende Rolle. Es dient als Grundlage der Diagnostik. Laserlicht ist zudem eine Art von Skalpell, etwa bei der Verödung der Netzhaut. „Ohne Licht können wir nichts machen“, sagt Eva Navarro, während sie die Spaltlampe auf den Kopf des Patienten zufährt. Aus einem Schlitz fällt gleißendes Licht auf das Auge. Durch die Pupille eröffnet sich der Ärztin ein Blick in das Innere. „Ich sehe den Sehnerv und die Gefäße. Ich kann sogar erkennen, ob der Patient an Bluthochdruck leidet“, sagt sie. Und scheint bei aller Routine selbst immer noch etwas ergriffen zu sein von dem Bild, das sich ihr da bietet.