Kempen: Richtig eingestelltes Licht für eine sichere Fahrt

Kempen Rund ein Viertel der vorgeführten Fahrzeuge hat Lichtmängel, schätzt Roland Zangers, Leiter der Kempener TÜV-Prüfstelle.

Mit schwarzer Farbe oder dunkler Folie getönte Rückleuchten, blaue LEDs im Standlicht, seitliche Positionslichter im US-Look oder direkt eine effektvolle Unterbodenbeleuchtung, die das Auto fast wie ein Ufo wirken lässt: Roland Zangers, Leiter der Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland in Kempen, ist schon vieles untergekommen. Doch längst nicht alles, was mancher Auto-Fan und Bastler schön findet, ist auch erlaubt. Es ist schlicht zu dunkel, blendet den Gegenverkehr oder verwirrt andere Verkehrsteilnehmer. Und wenn es laut Straßenverkehrszulangsordnung nicht zulässig ist, gibt es beim TÜV auch kein Pardon – und keine HU-Plakette.

Doch es sind natürlich nicht nur solche Basteleien, die dafür sorgen, dass ein Gefährt nicht „über den TÜV kommt“ (oder bei Dekra, KÜS, GTÜ und Co. Gnade findet), sondern zumeist alltägliche Defekte der Lichtanlage. „Lichtmängel sind am häufigsten“, sagt Zangers und schätzt, dass ein Viertel der vorgeführten Fahrzeuge – vom Mofa bis zum Sattelschlepper – Probleme mit der Beleuchtung haben.

Mal sind die Scheinwerfer zu hoch eingestellt und blenden somit entgegenkommende Verkehrsteilnehmer, mal leuchten sie zu sehr nach unten, sodass der Fahrer nicht so viel sieht, wie er bei korrekt eingestellten Scheinwerfern sehen könnte. Oder es ist ein Birnchen kaputt (Tipp: Vor der Fahrt zum TÜV auch nachschauen, ob die Kennzeichenbeleuchtung hinten funktioniert) oder ein Kabel an der Heckklappe gebrochen, sodass hinten Dunkelheit herrscht. Diplom-Ingenieur Roland Zangers entgeht das alles natürlich nicht.

Ist die Heckbeleuchtung samt Bremslichtern, Rückfahrscheinwerfern, Blinkern und Nebelschlussleuchte (übrigens erst einschalten, wenn die Sichtweite unter 50 Meter beträgt und nicht schon dann, wenn es nur ein bisschen diesig ist) mithilfe eines Spiegels schnell überprüft, muss Zangers vorn schon etwas genauer hingucken und nimmt dazu ein Gerät auf Rollen zu Hilfe. Der Lichteinstellplatz muss seit Anfang 2018 übrigens selbst geprüft sein und trägt ein kleines TÜV-Siegel. Heißt: Der Untergrund muss absolut eben sein, sodass zu prüfende Fahrzeug absolut gerade steht, das Prüfgerät muss kalibrierbar sein. Nacheinander wird das Gerät vor die Scheinwerfer gefahren. Im Idealfall werfen sie das Abblendlicht so ein, dass das Licht im Gerät so ankommt, dass es sich im linken Bereich unterhalb einer waagerechten, gestrichelten Linie befindet. Rechts dagegen steigt es in einem 15-Grad-Winkel an, sodass der rechte Fahrbahnrand besser ausgeleuchtet wird. Fahrzeuge, die aus Ländern mit Linksverkehr kommen und in Deutschland zugelassen werden, müssen entsprechend umgerüstet werden, damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird.