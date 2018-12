Gelungene Premiere: Viele kamen zur Waldweihnacht an der Kempener Burg

Auch der Frauenchor der Kreispolizei Viersen beteiligte sich an der Waldweihnacht an der Burg. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Premiere drohte zunächst, ins Wasser zu fallen. Doch dann fanden sich doch noch viele Besucher ein, um eine besinnliche Stunde zu erleben.

Am Nachmittag hatte es noch ausgesehen, als ob die Premiere der Waldweihnacht an der Kempener Burg im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen würde. Denn heftige Schauer machten sich mittags über Kempen breit, aber bis zum abendlichen Beginn um 18 Uhr waren die bösen Regenwolken glücklicherweise verschwunden.

Immer mehr Besucher kamen, um sich zu einer besinnlichen vorweihnachtlichen Stunde einzufinden. Darunter einige, die sich noch an frühere Waldweihnachten auf Gut Heimendahl oder in der Baumschule Trienekens erinnerten. Aber diese Veranstaltung jetzt in den Rahmen des Weihnachtsmarktes zu integrieren, fanden die meisten sehr gut. Außerdem wurden auch viele Besucher des Marktes an die Burg gelockt.