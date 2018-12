Weihnachten 2018 : Kerzenlicht spendet Geborgenheit

Thomas Engels, hier im Verkaufsraum, ist von Kerzen umgeben. Selbst in seinem Büro brennt immer eine. Foto: Norbert Prümen

Kempen Ein Besuch bei Kerzen Engels sorgt für sofortige Entschleunigung. Hier ist kein Raum für Hektik. Das Kempener Unternehmen steht seit 80 Jahren für Qualität und Kontinuität.

Entschleunigung gefällig? Kein Problem! Wer in diesen Tagen die Verkaufsräume von Kerzen Engels betritt, hat plötzlich das Gefühl, dass sich die Welt um ihn herum ein bisschen langsamer dreht. Man befindet sich quasi in einer Oase, die jegliche vorweihnachtliche Hektik außen vor lässt. Im Büro von Geschäftsführer Thomas Engels brennt eine Kerze, wie immer. Ihr sanftes Licht hat eine beruhigende Wirkung, auch wenn es im Alltag wieder einmal hoch hergeht. Das Familienunternehmen Kerzen Engels in Kempen steht seit über 80 Jahren für Qualität und Kontinuität. Der heutige Geschäftsführer hat das Unternehmen fest am Markt etabliert und zu einem Vorreiter der Branche ausgebaut: „Wir sind heute einer der Trendsetter in Europa“, sagt Thomas Engels.

Kerzen Engels ist und bleibt jedoch eine Manufaktur, von Massenfertigung will Engels nichts wissen. Auch nicht von Produktion in Polen oder Bulgarien. „Das müsste man deklarieren, aber wir möchten das ,Made in Germany’ behalten“, sagte Engels. Wobei Germany in diesem Fall für Kempen steht. Das Credo seiner Manufaktur: Qualität zahlt sich aus. Es werden etwa nur beste Rohstoffe verwendet, damit die Kerze gut und sauber brennt.

Tannenzapfen als Schmuckstücke am Weihnachtsbaum. Foto: Norbert Prümen

info Ein Kempener Familienunternehmen Kerzen Engels, Am Selder 8, möchte seine Produktionsfläche von 2500 auf 5000 Quadratmetern verdoppeln. Man hat auch bereits konkrete Ausbaupläne. Hier hofft Geschäftsführer Thomas Engels auf die Unterstützung der Stadt Kempen. Die mag er nämlich sehr: Ich bin froh, dass ich hier wohne.“ Er führt das Unternehmen in dritter Generation. Nachdem in den 60er-Jahren die zweite Generation das Ruder übernommen hatte, zog Kerzen Engels in das Industriegebiet.Sukzessiv entwickelte man neue Produkte und gewann neue Kunden. 1996 wurde Thomas Engels Geschäftsführer und ging diesen Weg konsequent weiter. Unter anderem hat er das Geschäft über die Grenzen Europas hinaus erweitert, unter anderem gewann er Kunden in Russland und Australien.

Eine der Säulen des Geschäfts sind sakrale Kerzen, gleichzeitig der Ursprung des Unternehmens. Engels ist bis heute Domlieferant des Bistums Aachen. Dieser Sektor seifür das Unternehmen nicht wegzudenken, sagt Engels: „Die Menschen machen wieder Lichtlein an, sie sehnen sich nach Geborgenheit.“

Deko-Artikel bietet das Kempener Unternehmen in Hülle und Fülle – und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Foto: Norbert Prümen

Für einer Art Geborgenheit, eher aber für Ruhe und Entspannung sorgen die Kosmetikkerzen mit ätherischen Düften in allen möglichen Geruchsrichtungen. Wer es eher weihnachtlich-gemütlich möchte, kann sich für Bratapfel, Zimt oder Lebkuchen entscheiden. Ist Weihnachtszeit Kerzenzeit? „Auf jeden Fall“, sagt Engels, der Zulauf sei in den Wochen vorher besonders groß: „Die Leute kommen gern zu uns, die haben Vertrauen zu uns.“



Zu seinen Kunden zählt Engels neben den Privatleuten, die sich im Stammhaus bedienen, und den Kirchen der Einzelhandel, Warenhäuser, die Gastronomie und Unternehmen, die etwa ganz spezielle Geschenkidee für ihre Kunden suchen. Da wäre etwa der Kerzenbecher, den jetzt Borussia Mönchengladbach für sein Fanartikel-Sortiment geordert hat – natürlich mit der hinlänglich bekannten Raute.

Weiterer wichtiger Bereich bei Engels ist der Komplex Lifestyle. Egal in welcher Jahreszeit – Kerzen gehen immer. Sie lockern die Atmosphäre, sorgen für gute Stimmung. Sie sind einfach schön. „Wir sehen uns als Mitbegründer dessen, was die Kerze heute ist: ein nicht mehr wegzudenkendes Accessoire in Lebensräumen“, sagt Thomas Engels. Der 54-Jährige hat noch viel vor. Wie kommt er denn ständig auf neue Ideen? „Davon habe ich jede Menge“, sagt er. Man müsse stets kreativ sein: „Die Kunden möchten innovative Produkte.“