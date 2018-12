Kempen: Gute Stube wird ins rechte Licht gerückt

KEMPEN Die Umsetzung des neuen Lichtkonzeptes im Franziskanerkloster ist weit gediehen, aber noch nicht vollendet.

Wer als Museums- oder Konzertbesucher das Kulturforum an der Burgstraße in Kempen betritt, den erwartet dort im Bereich des Kreuzgangs des ehemaligen Franziskanerklosters seit längerer Zeit eine Baustelle. Die Wände sind roh verputzt, Kabel hängen heraus, der Verlauf der neuen Installationsschlitze ist deutlich zu erkennen. Und an diesem Zustand wird sich auch so schnell nichts ändern. „Es wird noch dauern“, sagt Kulturamtsleiterin Elisabeth Friese. Grund für den Umbau war die grundlegende technische Aufrüstung des Hauses nach aktuellen Standards.