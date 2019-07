Hauptversammlung : Umbau des Vereinsheims der Vereinigten Turnerschaft beendet

Kempen In der ehemaligen Schmalbroicher Schule müssen nur noch Restarbeiten erledigt werden. Halle wird bereits genutzt. Neu ist auch die Beachvolleyball-Anlage.

Über einen günstigen NRW-Kredit finanziert und mit solider Finanzplanung ist es dem größten Sportverein in der Stadt Kempen trotz allgemein sinkenden Mitgliederzahlen gelungen, liquide zu bleiben. Momentan hat die VT knapp unter 2000 Mitglieder. „Der geringe Schwund relativiert sich aber, weil die Mitglieder an immer mehr Angeboten des Vereins teilnehmen“, sagte Sportwartin Gaby Meier. Im umfangreichen Kursangebot sind momentan noch Plätze frei bei der Krebsnachsorge, in der Neurologie (zum Beispiel bei Parkinson oder Alzheimer) sowie bei der Herzsportgruppe. Interessierte können sich an die VT-Geschäftsstelle wenden unter Telefon 02152 8945970 oder per E-Mail an info@vt-kempen.de.