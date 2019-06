kempen : Das Grundgesetz gilt für alle

Kempen Udo Schiefner: Es ist bis heute modern geblieben.

Der gebürtige Viersener Lars Brocker ist als Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz sehr vertraut mit dem Grundgesetz. Für ihn stellt es die unverzichtbaren Prinzipien des Zusammenlebens im Staat dar. Denn es schreibe sowohl die Würde des Einzelnen, das Rechtsstaatsprinzip als auch soziale Bestandteile fest. Und es gelte für jeden Deutschen, egal ob hier geboren oder eingebürgert. Allein darin liege schon ein gewaltiger Unterschied zur Zeit des Nationalsozialismus. Brocker betonte auch die Wichtigkeit des Grundgesetzes für die politische Bildung. Allerdings warnte er auch von einer großen Zersplitterung der politischen Landschaft. Das Grundgesetz sei eine Verfassung der Mitte und garantiere seit siebzig Jahren Frieden und Freiheit in einem gemeinsamen Europa. Mit Sorge sah er die derzeitige Verschiebung der Politik in die rechtspopulistische Richtung. Er forderte ein auf Kompromiss gerichtetes Miteinander. Das Grundgesetz muss gelebt und von allen angenommen werden, sagte er zum Schluss seines Vortrags.

Mit Mia Hubertz, Jahrgang 1927, erinnerte sich eine Zeitzeugin an die Nazi-Zeit in Kempen. Sie stammte aus einer Einzelhändlerfamilie. Ihr Vater war streng gegen den Nationalsozialismus und sah die Entwicklung mit Sorge. Sehr humorig schilderte sie eine vermeintliche Durchfahrt Hitlers in Kempen. Es entstand eine richtige Massenhysterie, erinnerte sie sich. Hinterher stellte sich heraus, dass Hitler gar nicht in den vorbei fahrenden Wagen saß.

Mirko Danek hat in Viersen den Verein zur Förderung der Erinnerungskultur gegründet. Diese hatte vor allem die Verlegung der Stolpersteine im Gedenken an jüdische verfolgte Mitbürger zum Ziel, will aber auch die Zeit zwischen 1933 und 1945 dokumentieren. Das gleiche Anliegen hat seit vielen Jahren Hans Kaiser. Als Historiker hatte er die Rolle der Justiz in Kempen untersucht. Schnell übernahmen viele Beamte Aufgaben im Dienst der Nazis. Es gab nur wenig aufrechte Widerständler in der Bevölkerung. In seinen abschließenden Worten betonte der SPD-Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner, dass das Grundgesetz von klugen Menschen geschrieben wurde und es bis heute modern geblieben ist.