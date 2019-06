Kempen : Boule: Ohne Konzentration geht nichts

Alle Teilnehmer bemühen sich nach Kräften, ihre Kugel möglichst genau zu platzieren. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Bei den Kempener Stadtmeisterschaften treten 42 Teilnehmer an. Was so leiht aussieht, ist in Wirklichkeit die Frucht harten Trainings. Wer nicht genau aufpasst, hat keine Chance auf den Sieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Die Flachlandbouler Kempen hatten zur Offenen Stadtmeisterschaft eingeladen, und trotz der großen Hitze war die Resonanz deutlich größer als im vergangenen Jahr: Nach 28 Teilnehmerin in 2018 traten jetzt 42 Männer und Frauen an, darunter sechs Franzosen aus der Partnerstadt Wambrechies. Doch obwohl man den Franzosen nachsagt, sie hätten die Fähigkeit, gekonnt mit der Boule-Kugel umzugehen, in der DNA, sollten sie keine vorderen Plätze belegen.

Die Flachland-Bouler haben zurzeit 34 Mitglieder, das sind einige mehr als noch vor einem Jahr. An den Offenen Meisterschaften beteiligten sich allerdings nur zwölf von ihnen. Warum so wenig? „Diese Frage stellen wir uns auch“, erklärte der Vorsitzende Harald Ohlmeier. Ein Mitglied hatte sich angemeldet, im Laufe des Turniers aber wegen der Hitze aufgegeben. Boule ist ein Sport, den gerne Senioren ausüben. Max d’Huster, einer der Gäste aus Frankreich, war mit seinen 27 Jahren denn auch der Jüngste. Philippe Wallet, ebenfalls aus der französischen Partnerstadt, war im letzten Jahr Stadtmeister geworden. Jetzt stellte sich schon ziemlich früh heraus, dass er diesen Erfolg nicht würde wiederholen können. Die Verständigung klappte hervorragend: „Beim Boule braucht man keine verbale Verständigung, die Spielregeln sind überall gleich“, sagte Harald Ohlmeier. Aber es gibt andere Vorlieben: Zum Streuselkuchen genossen vor allem die Gäste aus Frankreich einen kühlen Rosé als sichtbares Zeichen des Savoir Vivre. Die Verpflegung war überhaupt sehr abwechslungsreich: Es ging los mit belegten Brötchen, dann wurde gegrillt und zwei Stunden später gab es Kaffee und Kuchen.

Das Turnier am Samstag an der Berliner Allee war eine regelrechte Hitzeschlacht. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

info Es ging ziemlich spannend zu Platzierungen: Die Offenen Stadtmeisterschaften am Wochenende in Kempen waren ganz schön spannend. Am Schluss durften sich folgende Boule-Spieler besonders freuen: Luca Issangelefs vom Pinot-Boule-Club St. Tönis belegte Platz 1, gefolgt von Michael Turmwald von den Flachland-Boulern Kempen. Den dritten Platz belegte Hans Baltes aus Rheydt. Baltes warb für das 1. Grenzlandstadion-Boule-Turnier 2019 am 13. Juli in Rheydt. Die Kempener Veranstalter schütteten das gesamte Startgeld von fünf Euro pro Person als Preisgeld aus.

Die Teilnehmer kamen nicht nur aus Kempen und Wambrechies, sondern auch aus Moers, Hüls, Kleve und Rheydt. Zehn Frauen hatten sich eingetragen, darunter Veronika Berger aus Kempen. Die 52-Jährige beschrieb, was für sie den Reiz am Boule-Spiel ausmacht: „Man konzentriert sich voll auf das Spiel, die Alltagsprobleme rücken schnell in den Hintergrund.“ Man könne immer neue Strategien entwerfen. „Es macht einfach Spaß – und man ist an der frischen Luft“, erklärte Veronika Berger. Reinhard Ellinghaus (71), der seit 19 Jahren dem Kempener Boule-Verein angehört, hat die Erfahrung gemacht, dass viel Psychologie im Spiel ist, beispielsweise, indem ein Spieler wie zufällig seine Kugel fallen lässt, wenn sich ein anderer gerade auf seinen Wurf konzentriert.