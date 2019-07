Prozess : Freispruch: Angeklagter nicht schuldfähig

KREFELD/KEMPEN Ein 30-jähriger Krefelder stand am Montag vor Gericht, weil er seine Mutter in deren Wohnung in Kempen angegriffen und beraubt hatte. Der Mann ist psychisch krank und hat einen gesetzlichen Betreuer.

Vor dem Krefelder Amtsgericht gab es am Montag einen Freispruch wegen Schuldunfähigkeit. Auf der Anklagebank hatte ein 30-jähriger Krefelder gegessen. Sein gesetzlicher Betreuer war ebenfalls anwesend. Dem jungen Mann waren Raub in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung vorgeworfen worden.

Konkret suchte der 30-Jährige Mitte Juni 2018 seine Mutter in deren Kempener Wohnung auf und schlug diese dort zweimal mit der Faust ins Gesicht. Laut Anklageschrift tat er dies, um an ihr Portemonnaie zu gelangen. Durch die Schläge habe die Geschädigte das Gleichgewicht verloren, sei gegen Küchenschränke geprallt und habe anschließend das Bewusstsein verloren. Ihr Sohn habe daraufhin 40 Euro aus ihrer Geldbörse genommen und die Wohnung verlassen. Die Angegriffene erlitt mehrere Hämatome und Schwellungen im Gesichtsbereich. Der 30-Jährige gab vor Gericht zu, seine Mutter geschlagen zu haben. Er höre Stimmen und habe sich damals von ihr bedroht gefühlt. Er sei allerdings nicht mit der Absicht zu seiner Mutter gegangen, um ihr Geld zu stehlen.

Der Richter verlas die Vorstrafen des 30-Jährigen. Es handelte sich um kleinere Vergehen: Sachbeschädigung in einem Fall und Erschleichen von Leistungen in drei Fällen. Einschlägig vorbestraft war der Krefelder also nicht. Ein psychiatrischer Sachverständiger, der den jungen Mann begutachtet hatte, erklärte beim Prozess, dass dieser aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig sei. Der junge Mann stehe wegen seiner seelischen Probleme bereits unter gesetzlicher Betreuung. Diese betrachtete der Sachverständige auch weiterhin als notwendig, sie sollte daher aufrecht erhalten bleiben. In einer psychiatrischen Klinik wird der Krefelder aber nicht untergebracht.