Konzert : Letztes Konzert von Orlowsky und seinem Trio in Kempen

KEMPEN Die Musiker gehen nach mehr als 20 Jahren getrennte Wege. In der Paterskirche gab es viel Beifall.

„Ihr habt es ja ganz gemütlich hier in Kempen“, meinte David Orlowsky zu Beginn des „Nachtmusik“-Konzerts“ beim Anblick der leger auf dem Boden oder auf Kartons sitzenden Zuhörer. Auf andere Art gemütlich war es, als er 2011 schon einmal mit seinem Klezmer-Trio im Kempener Kulturforum Franziskanerkloster einen großen Erfolg genießen durfte. Damals fand der Abend zunächst im Innenhof statt, diesmal von Anfang an in der Paterskirche. Schwerer wog ein anderer Unterschied. Schon vor acht Jahren deutete der Klarinettist an, dass er sich zunehmend weniger mit Klezmer und stattdessen mehr mit anderen Genres beschäftigen wolle. Aber ein Wiedersehen war noch nicht ausgeschlossen.