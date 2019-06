Kempen : Der schwere Abschied von der Kempener Martin-Schule

Kempen Mit der Übergabe der Zeugnisse an die letzten Zehntklässlern endet ein wichtiges Stück Kempener Schulgeschichte.

Rote Bändchen bestimmen das Bild in der Mensa der Martin-Sschule. Jugendliche und Erwachsene tragen sie am Handgelenk. „Sie haben alle ein kleines Stückchen vom Mantel unseres Namensgebers Martin von Tours erhalten. Er steht für Werte wie Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit und solidarisches Handeln. Werte, die uns als Schule wichtig waren und die wir weitergegeben haben“, mit diesen Worten begrüßt der kommissarische Schulleiter Reiner Dickmanns die Gäste, die sich nicht nur zur Entlassfeier der zehnten Klassen eingefunden haben. Nicht nur die Zehntklässler verabschieden sich nämlich, sondern auch die Hauptschule. Nach 51 Jahren erfolgreicher Arbeit ist nun Schluss. Die Hauptschule schließt ihre Türen, und die verbliebenen 15 Lehrer wechseln an andere Schulen, an denen sie teilweise in der Phase der fünfjährigen Auflösung schon unterrichtet haben. Ein Teil unterrichtet beispielsweise an der Kempener Gesamtschule, in die die Hauptschule aufgeht.