Thomaeum in Kempen : Schüler nutzen Wahlangebot

Thomaeum in Kempen

Kempen Erste Wahlerfahrungen sammeln — das ermöglicht das Kempener Thomaeum. Das Gymnasium bietet die Juniorwahl NRW an. 347 Schüler haben ihre Stimme abgegeben.

In die Klasse 9a vom Thomaeum ist bereits der 15. Mai mit der NRW-Landtagswahl eingezogen. Zwei Wahlkabinen gehören genauso zum Bild wie eine Wahlurne. Der Wahlvorstand in Person von Mona und Permilla hat ebenfalls schon an einem Tisch Platz genommen. „Alle Wahlberechtigten verlassen jetzt bitte das Wahllokal und stellen sich draußen an“, gibt Florian Erdmann vor. Dann sind Max und Lukas die beiden ersten, die wieder eintreten und ihre Wahlbenachrichtigung beim Wahlvorstand gegen den blauen langen Wahlschein eintauschen und hinter den Wahlkabinen verschwinden.