Rund 740 Quadratmeter zum Spielen und Lernen : Kita im Haffmansfeld soll im Oktober eröffnet werden

Grefrath Bald kommt Leben in die Kindertagesstätte im Grefrather Norden. Der Bau der Kita Kinderreich schreitet zügig voran. Im Oktober soll die Eröffnung stattfinden. Noch sind Plätze frei.

Ab dem 1. Oktober wird die neue Kindertagesstätte Kinderreich im Baugebiet Haffmansfeld bezugfertig sein – rund 740 Quadratmeter Raum zum Spielen und Lernen. Hier finden dann 55 Kinder inklusive sechs U3-Kindern Platz. Träger der Kita ist die Vianobis – die Jugendhilfe Schloss Dilborn, in Grefrath als Träger einer Kita in Mülhausen und der Liebfrauenschule bekannt. Der Bau der Kita nimmt schon deutlich erkennbare Formen an. „Dass wir die Kita so schnell bauen konnten, das war schon ambitioniert“, erklärte Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU). Mit der neuen Kita kann Grefrath sorgenfrei auf die Entwicklung im Kindergarten- und Schulbereich schauen. „Zudem wir in Kürze mit den Erdarbeiten für die neue DRK-Kita in Oedt beginnen“, merkte Schumeckers an.