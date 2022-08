Bei Verkauf städtischer Grundstücke : Grüne wollen Solardach in Kempen zur Pflicht machen

Grüne wollen Solardach in Kempen zur Pflicht machen

Joachim Straeten ist Fraktionsvorsitzender der Grünen in Kempen. Foto: Grüne

Kempen Die Grünen wollen dafür sorgen, dass die Stadt beim Verkauf städtischer Baugrundstücke eine Photovoltaik-Pflicht für private und gewerbliche Neubauten festschreibt – wenn es Sinn ergibt.

Wenn in Kempen ein städtisches Baugrundstück verkauft wird, soll derjenige, der dort neu baut, dazu verpflichtet werden, auf dem Gebäude eine Photovoltaik-Anlage zu errichten. Dafür wollen sich die Grünen in Kempen einsetzen. Sie beantragen für die nächste Sitzung des Wirtschaftsausschusses, der am 6. September tagt, dass beim Verkauf städtischer Baugrundstücke die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Gebäudedächern ab dem 1. Januar verpflichtend festgeschrieben wird – „unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Angemessenheit“, fügen sie allerdings hinzu.