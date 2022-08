Diese Bands spielen am 20. August in Grefrath : Festival im Schwingbodenpark

Der Auftritt der Kempener Big Band ist einer der Höhepunkte beim fünften Schwingbodenfestival in Grefrath. Foto: Kempener Big Band

Grefrath Grefrath freut sich auf die fünfte Ausgabe des Schwingbodenfestivals am Samstag, 20. August. Die Kulturinitiative King hat das Musik- und Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Welche Bands dabei sind und was sonst so geboten wird.