Wagenabnahme : In Vinkrath tauchen die Narren in Neptuns Reich ein

In Vinkrath tauchen die Narren in Neptuns Reich ein

Vinkrath Auf dem Drießenhof wurde der Karnevalswagen für das Vinkrather Kinderprinzenpaar abgenommen.

„Er ist genial. Das war nicht anders zu erwarten“, meint Ralf Grajkowski, Vorsitzender vom Kinderkarnevalsverein (KKV) Vinkrath, beim Anblick vom Prinzenwagen des Kinderprinzenpaares Zoe I. und Jens II. Vier große Seepferdchen sind vor eine riesige, glitzernde offene Muschel gespannt, die vor einer im Meer versunkenen Tempelanlage liegt. „Wobei das Coole ist, die beiden mittleren Seepferden bewegen sich rauf und runter“, erzählt Prinz Jens II. Prinzessin Zoe I. ist zudem von den beiden Seifenblasenmaschinen beeindruckt, die die Muschel, in der das junge Prinzenpaar stehen wird, in ein glitzerndes Meer von Seifenblasen taucht.

Aber nicht die Schönheit und der Ideenreichtum stehen im Mittelpunkt, sondern die Abnahme des Prinzenwagens, der in diesem Jahr beim Vinkrather Karnevalszug am Rosenmontag (24. Februar) unter dem Motto „Neptuns Reich“ mitfährt. Die knapp zehnköpfige Jury, begleitet von einem Kfz-Sachverständigen, kontrolliert die Aufbauten und alle sicherheitstechnischen Komponenten am Wagen. Zu beanstanden gibt es nichts. Die insgesamt 51 fleißigen Helfer, die seit Herbst vergangenen Jahres mit dem Wagenbau beschäftigt sind, haben sich streng an die Vorschriften vom TÜV gehalten.