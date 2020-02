Kostümsitzung des 11er-Rats Kempen : Wo der Prinz das Kommando hat

Kempen Viele kostümierte Narren und ausgelassene Stimmung: Die Kostümsitzung vom 11er-Rat Kempen war ein voller Erfolg.

Für Sonntag, 16. Februar, lädt der 11er-Rat-Kempen zu seiner Herrensitzung ins Kolpinghaus Kempen ein. Beginn: 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr. Die Besucher können sich auf den Kabarettisten Wolfgang Trepper, Showtanz mit High Energy, D’r Tulpenheini, Sängerin Mary und die Band Echte Fründe freuen. Karten gibt es für 27 Euro bei Schreibwaren Beckers, Kempen, Engerstraße 10, oder per E-Mail an kartenvorverkauf@11er-rat-kempen.de.

An diesem Abend ist aber Feiern angesagt. Mit dem nächsten Trommelwirbel zieht das Kempener Prinzenpaar Peter II. und Brigitte I. (Wolters) mit der Prinzengarde ein. Die Tanzoffiziere tragen Tanzmariechen – auf ihren Schultern stehend – durch den Saal. Prinz Peter wirft bunte Tulpen in die Besuchermenge. „Danke für den grandiosen Einstieg. Das ist herzergreifend. Ohne euch wären wir nichts. Danke auch an diejenigen, die hinter den Kulissen stehen und dies alles möglich machen. Auch ohne sie wären wir nichts“, ruft der Kempener Karnevalsprinz. Die Arbeit vom Präsidenten des Kempener Karnevalsvereins (KKV), Heinz Börsch, bezeichnet Prinz Peter als eine riesige Nähstube, in der alle Fäden zusammenlaufen. Fäden, die allesamt gehalten und koordiniert werden müssen. Ansonsten wünscht sich der Prinz Sonnencreme Lichtschutzfaktor 50 für den Rosenmontagszug, denn bei Sonne und angenehmen Temperaturen zieht es sich besonders gut. Dem kann Heinz Börsch nur zustimmen. Er spricht von einem wunderschönen Zug, denn „es sind viele tolle Meldungen eingegangen“, berichtet er. Die Vorfreude auf den Rosenmontagszug sei riesengroß, ergänzt er.