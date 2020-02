Aktion „Frühjahrsputz“ : Kempens größte Umweltinitiative

Auch der Nachwuchs der Kempener Feuerwehr war schon bei der Umweltaktion aktiv. Mitglieder der Kempener Kinderfeuerwehrgruppe räumten im vorigen Jahr auf dem Spielplatz an der Kita „Bärkenstark“ an der Bendenstraße in St. Hubert auf. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen In Kempen und seinen Ortsteilen startet am Samstag, 14. März, die 22. Auflage der Aktion „Frühjahrsputz“. Stadt Kempen, Schönmackers Umweltdienste und Rheinische Post hoffen wieder auf viele freiwillige Helfer.

Es ist für viele Kempener seit Jahren ein Pflichttermin. Für manche, die zum ersten Mal mitmachen, ist es ein besonderes Erlebnis. Die Gemeinschaftsaktion „Frühjahrsputz“ hat in den vergangenen 21 Jahren viele Bürger in Kempen, St. Hubert, Tönisberg oder der ehemaligen Landgemeinde zu einer in dieser Form einzigartigen Umweltinitiative zusammengeschweißt. Im vorigen Jahr gab es bei der Gemeinschaftsaktion von Stadt Kempen, Firma Schönmackers Umweltdienste und Rheinischer Post eine Rekordbeteiligung: Fast 540 große und kleine freiwillige Helfer waren in 33 Gruppen im Einsatz.

Das Gemeinschaftsgefühl wird hoffentlich auch in diesem Jahr wieder viele kleine und große Müllsammler am Samstag, 14. März, mobilisieren. In den vergangenen 21 Jahren haben die eifrigen „Frühjahrsputzer“ mehr als 52 Tonnen Müll aus der Landschaft geholt. Dabei hat die Gruppen – darunter viele Nachbarschaften, Vereine, Schützenbruderschaften, Schulklassen oder Jugendgruppen – stets der Wunsch vereint: Unsere Stadt soll wieder ein bisschen sauberer werden. Viele umweltbewusste Bürger sind seit Jahren mit von der Partie, opfern an einem Samstag im März ein paar Stunden ihrer Freizeit, um das wegzuräumen, was Schmutzfinken gedankenlos oder absichtlich einfach zu Boden werfen oder in der Landschaft entsorgen – sei es in Parkanlagen, an Straßen, auf Spielplätzen oder in der freien Natur. Stadt Kempen, Firma Schönmackers und Rheinische Post sind dankbar für dieses ehrenamtliche Engagement der Umwelt zuliebe.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Umweltaktion „Frühjahrsputz“ in Kempen. Foto: Franz-Heinrich Busch

info Was für die Anmeldung zur Aktion wichtig ist Die 22. Aktion „Frühjahrsputz“ läuft am Samstag, 14. März, in Kempen, St. Hubert, Tönisberg, Schmal­broich und Unterweiden ab etwa 9 Uhr. Der Beginn ist den Gruppen selbst überlassen. Die Sammelaktion sollte spätestens um 14 Uhr beendet sein. Anmeldungen sind möglich bis Sonntag, 1. März 2020, bei der Rheinischen Post, Stichwort „Aktion Frühjahrsputz“, Engerstraße 20, 47906 Kempen, Fax: 02152 2064-25 oder per E-Mail: kempen@rheinische-post.de. Für die Anmeldung benötigt die Redaktion folgende Angaben: Name der Gruppe, Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer, Teilnehmerzahl und gewünschtes Einsatzgebiet. Die Stadt Kempen hat in diesen Tagen Vereine, Verbände und andere Gruppen angeschrieben und lädt zur Beteiligung am „Frühjahrsputz“ ein. Auch ein entsprechendes Anmeldeformular wird mitgeschickt.

Gemeinsam haben Bürgermeister Volker Rübo, Marcel Horstmann von der Firma Schönmackers Umweltdienste und RP-Redaktionsleiter Andreas Reiners jetzt wieder Vereine und Verbände, Schulen und Kindergärten sowie andere Gruppen mit einem Schreiben zum Mitmachen eingeladen. Den Brief finden all diejenigen, die im vergangenen Jahr bei der Aktion mitgemacht haben, jetzt in ihrer Post. Aber daneben sind selbstverständlich auch neue Helfer willkommen. Sie können sich bei der Rheinischen Post melden (Näheres siehe im Info-Kasten).

Wo auch immer sich die „Frühjahrsputzer“ am Samstag, 14. März, an der Reinigungsaktion im Kempener Stadtgebiet beteiligen wollen – Schulklassen oder Kindergärten können dies auch schon am Freitag, 13. März, tun –, sie können ihr Einsatzgebiet selbst auswählen, sollten es aber bei der Anmeldung unbedingt mit angeben. Willkommen ist jede helfende Hand, auch Einzelteilnehmer können sich zu der Aktion anmelden, wenn sie meinen, einen besonderen Beitrag für eine saubere Umwelt leisten zu wollen.

Die Sammelaktion sollte am Samstag, 14. März, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr über die Bühne gehen. Wann die Helfer ihre Aktion beginnen, ist ihnen selbst überlassen. Sie müssen die gefüllten Abfallsäcke nur am Aktionstag bis spätestens 14 Uhr an vorher vereinbarten Sammelstellen deponieren, damit Mitarbeiter der Firma Schönmackers sie dort abholen können. Die Stadt Kempen schickt allen angemeldeten Teilnehmern rechtzeitig Müllsäcke und einen Stadtplan, auf dem das Einsatzgebiet und die jeweilige Sammelstelle eingezeichnet sind. Handschuhe und Greifzangen sollten die Helfer selbst mitbringen.