Bürgermeister-Kandidat in Kempen : Dellmans setzt auf soziale Medien

Bürgermeisterkandidat Christoph Dellmans setzt im Wahlkampf sehr stark auf seine Heimatverbundenheit. Das Foto zeigt ihn am Kreisverkehr in St. Hubert mit der vom örtlichen Heimatverein gestifteten Silhouette. Foto: Guido de Nardo

Kempen Im Wettbewerb um das Amt des Kempener Bürgermeisters setzt der Kandidat von SPD und Grünen neben dem klassischen Wahlkampf an Info-Ständen auf Internet, Facebook und Instagram.

Er will nichts dem Zufall überlassen, setzt auf seinem Weg an die Macht im Kempener Rathaus auf unterschiedliche Informationskanäle. Christoph Dellmans, 52 Jahre alter Pressesprecher der Stadt Kempen, will bis zur Bürgermeisterwahl am 13. September seinen Bekanntheitsgrad deutlich steigern. Dazu hat der Medien- und Marketingfachmann jetzt seine neue Internetseite (www.christoph-dellmans.de) vorgestellt.

Dellmans tritt als unabhängiger Kandidat mit „Herz für Kempen“ auf. Er will ein Kandidat sein, den alle Bürger wählen können. Dass ihn SPD und Grüne gemeinsam auf den Schild gehoben haben, tritt bei seiner Kampagne in den Hintergrund. Seine neue Homepage soll neutral wirken, soll die Person Dellmans in den Mittelpunkt stellen und seine Ideen. Inhaltlich spiegelt sich dort vieles wider, was der 52-Jährige bei seiner Nominierungsrede am 10. Oktober vor SPD- und Grünen-Mitgliedern im Technologie-Zentrum Niederrhein (TZN) vorgetragen hat. Farblich setzt er sich von den beiden Parteien ebenso ab wie von deren Programm. Wobei einige Punkte durchaus auf Forderungen der Sozialdemokraten oder Bündnisgrünen basieren.

Dellmans will auch bei seinem persönlichen Auftreten nichts dem Zufall überlassen. Er lässt sich von Profis beraten. Das geht sogar bis zur Kleiderwahl bei öffentlichen Auftritten: „Wer mich mit dunklem Hemd sieht, trifft mich in meiner dienstlichen Funktion als Sprecher der Stadtverwaltung. Wer mir im weißen Hemd begegnet, trifft mich als Bürgermeisterkandidat“, erklärt er.

Seine neutrale Wahlkampfstrategie habe er mit SPD und Grünen abgestimmt. Beim Straßenwahlkampf an Info-Ständen werde man zuweilen im Dreier-Pack auftreten. SPD und Grüne mit ihren Ständen, Dellmans mit seinem eigenen in der Mitte.