Rektor Christian Rütten : Rütten jetzt offiziell Leiter der Grefrather Sekundarschule

Grefrath Der bisherige kommissarische Schulleiter Christian Rütten ist nun auch offiziell der neue Rektor der Grefrather Sekundarschule.

Bevor Rütten an die Grefrather Schule kam, war er Lehrer der Fächer Mathematik, Technik und Chemie an der Gesamtschule in Tönisvorst. Einige dieser Fächer unterrichtet er jetzt als Schulleiter auch noch weiterhin. Denn neben der Organisation und Büroarbeit sei ihm das Arbeiten als Lehrer mit den Kindern und Jugendlichen sehr wichtig, betont Rütten. Der 44-Jährige ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Sein Abitur machte er an der Liebfrauenschule in Mülhausen, sein Lehramtsstudium absolvierte er an der Universität zu Köln.