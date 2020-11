Mülhausener Urgestein : Heinz Aandekerk ist 85 Jahre alt: Engagement für Politik und Sport

Mülhausen Er war Kommunalpolitiker und Vereinsmensch: Jetzt ist Heinz Aandekerk aus Mülhausen 85 Jahre alt geworden.

Aandekerk wuchs mit seinem jüngeren Bruder Helmut in Kempen auf. Er besuchte den Kindergarten im Annenhof und anschließend die Katholische Knabenvolksschule in Kempen. Als 15-Jähriger begann er die Lehre bei der TAG Krefeld und blieb dort 14 Jahre. 1952 kam der Umzug nach Mülhausen, und 1965 wechselte er beruflich zur Chemischen Fabrik Stockhausen Krefeld, wo er als Dreher tätig war und zehn Jahre die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat vertrat.

Seit 1996 genießt er seinen Ruhestand, gemeinsam mit seiner Ehefrau Margot, mit der er seit 1958 verheiratet ist und Tochter Martina hat. Die Familie ist für ihn das Wichtigste. Zwei Enkelkinder Sebastian und Kathrin und Urenkelkind Ella machen das Familienglück komplett. Schon in jungen Jahren trat er der Gewerkschaft Chemie Papier Keramik bei. Dies war wohl schon früh ein Wegweiser für sein soziales Engagement. Er wurde Vertrauensmann und später in den Betriebsrat gewählt. Die letzten 15 Jahre seiner Betriebszugehörigkeit war er Betriebsratsvorsitzender.

1974 begann eine neue Ära in seinem Leben. Er war Mitbegründer der Tischtennis-Abteilung DJK SC Blau-Weiß Mülhausen. Über 25 Jahre war er im Vorstand aktiv, seit 1990 ist er Ehrenmitglied des Vereins.

Aandekerk hat sich vielfältig in der Gemeinde Grefrath engagiert. Als SPD-Mitglied war er von 1989 bis 2014 im Gemeinderat. 15 Jahre war er Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Grefrath. Heute ist er deren Ehrenvorsitzender. Er engagierte sich viele Jahre im Mülhausener Martinskomitee und in der St. Heinrich- und St. Vitus-Schützenbruderschaft in Mülhausen. Das Sportabzeichen absolvierte er 2020 zum 47. Mal.