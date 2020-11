Gemeindewerke Grefrath : Kooperation für das beste Nahwärmesystem

Erik Ix, Ludger Smits und Heinz-Jakob Nelleßen (von links) in der Nahwärmezentrale Hofbenden in Grefrath. Foto: Gemeindewerke Grefrath

Grefrath Die Gemeindewerke Grefrath haben mit der Hochschule Düsseldorf nach der besten Wärmeversorgung für geplantes Baugebiet gesucht.

Noch ist nicht klar, wer auf der ehemaligen Friedhofserweiterungsfläche An der Plüschweberei/Wankumer Landstraße in Grefrath demnächst sein Häuschen bauen kann. Die Vermarktung durch die Gemeinde nimmt Fahrt auf. Wie die neuen Bewohner mit Wärme versorgt werden können, dazu haben sich die Gemeindewerke Grefrath aber schon länger Gedanken gemacht und dazu einen kundigen Partner gefunden: die Hochschule Düsseldorf und das dort beheimatete ZIES – Zentrum für Innovative Energiesysteme.

„Wir haben recht schnell gemerkt, dass ein solches Baugebiet geeignet wäre, um verschiedene Möglichkeiten zu untersuchen, wie man heutzutage ein Nahwärmenetz aufbauen kann“, so Gemeindewerke-Geschäftsführer Erik Ix. Früher habe man ein Blockheizkraftwerk und vielleicht einen Heizkessel gebaut. „Wir wollten wissen, ob es heute alternative Möglichkeiten gibt“, so Ix. Auch die Gemeinde Grefrath war angetan von der Idee einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Energielösung für das Neubaugebiet.

Verschiedene Varianten wurden unter Einbeziehung einer Bachelorarbeit von der Hochschule unter die Lupe genommen. Einige klassische, aber auch eher „exotische“ Varianten wurden dazu untersucht, erläutert Hans Peter Wirth von der Hochschule Düsseldorf. Dazu gehört die Idee eines „mobilen Wärmespeichers“. Dabei würde die Abwärme der Biogasanlage in Oedt mit Hilfe eines Speichers auf einem Lkw zum Baugebiet gebracht. Damit könnte der Nutzungsgrad der Abwärme weiter gesteigert werden. Auch diese Variante erwies sich als praktikabel und ökologisch. Für die Schaphauser Straße soll sie nicht zum Tragen kommen. Aber: „100-prozentig vom Tisch ist diese Variante noch nicht. Wir werden in Zukunft auf jeden Fall prüfen, ob wir diese vielleicht in einem bestehenden Wärmenetz einsetzen können“, so Erik Ix.