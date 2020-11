Eishockey-Turnier : So gehen die Krefeld Pinguine in den Magenta-Sport-Cup

So gehen die Krefeld Pinguine in den Magenta-Sport-Cup

Krefeld Für acht Vereine der Deutschen Eishockey-Liga geht es ab Mittwoch wieder unter Wettbewerbsbedingungen aufs Eis. Beim Vorbereitungsturnier ist in den nächsten vier Wochen auch der KEV dabei. Aber unter welchen personellen und finanziellen Voraussetzungen geht er in den Magenta-Sport-Cup?

Was sagen die Spieler zum Neustart? Kapitän Torsten Ankert: „Es ist eine gute Sache wieder zu spielen. Wie ich gehört habe, freuen sich alle darauf. Der Cup wird in erster Linie als Vorbereitung genutzt. Er ist eine gute Basis, um sich einzuspielen und am System zu arbeiten. Es geht nicht primär darum, den Cup zu holen, aber trotzdem will man jedes Spiel gewinnen. Der Cup dient auch dazu ein Zeichen zu setzen, dass Eishockey wieder da ist. Ich bin gespannt auf unser erstes Spiel am Mittwoch – und auch etwas aufgeregt.“ Martin Schymainski, der dienstälteste Spieler der Pinguine, sagt: „Als Saisonvorbereitung ist der Cup ganz gut. Es ist schade, dass keine Zuschauer dabei sind. Nach so vielen Monaten wieder Eishockey zu spielen, da ist jeder heiß drauf. Wir hier haben acht Monate nicht mehr gespielt und viele neue Spieler, da passt der Cup sehr gut.“