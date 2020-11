Kostenpflichtiger Inhalt: Manufaktur in St. Hubert : Premiere für ersten Kempener Whisky

Peter Day probiert einen seiner in „mühle4“ selbst hergestellten Brände. Foto: Day

St. Hubert Bei der Brennerei „mühle4“ in der ehemaligen St. Huberter Mühle gibt es jetzt zweierlei Sorten „Wackertapp“. Zum ersten Mal in den Verkauf gehen beide Whiskys am Samstag, 28. November.