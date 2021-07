„Bypass“ für Bahnradweg : So finden Radtouristen ins Grefrather Zentrum

So finden Radtouristen ins Grefrather Zentrum

Grefrath Mit mehreren Informationstafeln will die Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath Radler auf dem Bahnradweg darauf hinweisen, dass sich ein Besuch im Zentrum lohnt.

Idee, besprochen, geplant, umgesetzt: Die Grefrather Verwaltung hat jetzt auf recht umkomplizierte Weise ein Vorhaben umgesetzt, das Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) schon seit Amtsantritt bewegte. Auf Grefrather Gemeindegebiet führen zwar zwei bedeutende Radwege in alle vier Himmelsrichtungen, doch sowohl der Bahnradweg als auch die Fietsallee streifen das Grefrather Zentrum quasi wie eine Tangente. „Wir können den Bahnradweg nicht ändern, aber wir können diesen Bypass schaffen“, sagt Schumeckers, „wir können offensiv für diese beiden Routen werben.“

Bislang bekam die Fahrradtouristen keinen Hinweis darauf, dass man in Grefrath auch gut und gerne verweilen kann. Das hat jetzt ein Ende. An exponierten Stellen sind nun Hinweisschilder platziert worden, auf denen auf den ersten Blick zu erkennen ist, was die Sport- und Freizeitgemeinde für die Radlerinnen und Radler zu bieten hat.