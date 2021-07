Wettbewerb für Grefrath : Wer hat den schönsten Vorgarten oder Balkon?

Grefrath Die Grünen in Grefrath prämieren den schönsten Vorgarten und den schönsten Balkon. Den Siegern winken Gutscheine der Werbegemeinschaft Intakt.

Die Grünen in Grefrath starten einen Wettbewerb, an dem sich alle Grefratherinnen und Grefrather beteiligen können. Prämiert wird der schönste Vorgarten und der schönste Balkon. In Anlehnung an den englischen Begriff für Biene (bee) lautet der Name dieses Wettbewerbs „Wett,bee’werb: Farbe für Grefrath!“ Die Grünen in Grefrath möchten darauf aufmerksam machen, dass Schottergärten und Steinwüsten vor dem Haus wenig nachhaltig sind und beispielsweise Insekten keinen Lebensraum bieten. „Schottergärten machen unseren Ort leblos und grau“, argumentiert David Neil Nethen, gerade frisch gewählter Sprecher des Ortsverbandes Grefrath.