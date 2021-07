Corona im Kreis Viersen : 67 neue Corona-Infektionen im Kreis

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist die Sieben-Tage-Inzidenz — die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner — nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts wieder gesunken; von 16,1 auf 15,1. Am Dienstag, 27. Juli, wurden im Kreis Viersen neun neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt.

Aktuell gelten 67 Personen im Kreisgebiet als infiziert; davon 20 in Willich, elf in Kempen sowie jeweils vier in Tönisvorst und Grefrath.