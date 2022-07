Vorgartenwettbewerb in Kevelaer : Schottergarten wird Blumenwiese

Kevelaer Beim Vorgartenwettbewerb in Kevelaer gewann das Ehepaar Jovic die Neugestaltung seiner Fläche. Blickfang des Beetes ist ein blaues Fahrrad.

Weniger Schotter – mehr Blumen. Unter diesem Motto hat die Stadt im Frühjahr zusammen mit dem Imkerverein Kevelaer und lokalen Partnern den Vorgartenwettbewerb ausgerufen. Gewonnen haben Angelika und Harald Jovic. Sie waren ihren Schotter leid. „Wir dachten, so ein Vorgarten sei pflegeleichter, aber letztendlich hat man dort jedes Pflänzchen Unkraut viel besser gesehen als bei einem üppig bepflanzten und insektenfreundlichen Garten“, so Angelika Jovic. Und Spritzen und Zupfen kam für das Ehepaar nicht in Frage.

Deshalb nahmen sie am Wettbewerb teil und sicherten sich den ersten Preis: einen fachmännisch geplanten, insektenfreundlichen Vorgarten. Bei der Auswahl der Pflanzen für den neuen Vorgarten hat Jürgen Kulcke vom Kevelaerer Imkerverein geholfen: „Offenblütige Pflanzen wie Katzenminze oder Bartblume sind besonders bienenfreundlich und locken Insekten bis in den späten Herbst an“, weiß der gelernte Gärtner. Den Schotter und die Steine aus dem Vorgarten haben Angelika und Harald an Selbstabholer verschenkt. Daraufhin hat die Firma Steegmann aus Wetten die Vorgartenfläche vorbereitet. Die Pflanzen wurden von der Gasa-Group in Kevelaer gesponsert. Jürgen Kulcke vom Bauhof und der Umweltschutzbeauftragte Sébastien Belleil kümmerten sich um die Bepflanzung.